Кількість постраждалих через обстріли українців назвали у МВС

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В Україні у 2023 році через російські обстріли постраждали 11 тис. осіб, фото: ДСНС
Кількість постраждалих через обстріли українців назвали у МВСhttps://racurs.ua/ua/n189880-kilkist-postrajdalyh-cherez-obstrily-ukrayinciv-nazvaly-u-mvs.htmlРакурс
В Україні за 11 місяців 2023 року російські загарбники 59 тис. разів обстріляли населені пункти. В результаті постраждали 11 тис. українців, 2 тис. — загинули.
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Про це під час зустрічі з послами країн «Групи семи» розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє прес-служба МВС.
Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, — зазначив Клименко.
Також Клименко повідомив, що правоохоронці зареєстрували майже 101 тис. фактів воєнних злочинів. Серед них — обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі.
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