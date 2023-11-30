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В Україні у 2023 році через російські обстріли постраждали 11 тис. осіб, фото: ДСНС

Кількість постраждалих через обстріли українців назвали у МВС

30 лис 2023, 18:57
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В Україні за 11 місяців 2023 року російські загарбники 59 тис. разів обстріляли населені пункти. В результаті постраждали 11 тис. українців, 2 тис. — загинули.


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Про це під час зустрічі з послами країн «Групи семи» розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє прес-служба МВС.

Найбільше обстрілів у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, — зазначив Клименко.

Також Клименко повідомив, що правоохоронці зареєстрували майже 101 тис. фактів воєнних злочинів. Серед них — обстріли, знущання з мирного населення, депортація, незаконне позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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