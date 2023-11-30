Рашисти вигадали новий спосіб «інтеграції» окупованих територій — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189879-rashysty-vygadaly-novyy-sposib-integraciyi-okupovanyh-terytoriy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники вигадали новий спосіб створити ілюзію нібито «приналежності» тимчасово окупованих територій Сходу України до рф.
Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з лєонідом пасєчніком та дєнісом пушиліном, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що в такий спосіб загарбники намагаються розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність, адже насправді Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.
Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про колаборантів та ворога у спеціальному чат-боті.