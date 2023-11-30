Росіяни створюють ілюзію приналежності ТОТ до рф, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n189879-rashysty-vygadaly-novyy-sposib-integraciyi-okupovanyh-terytoriy-cns.html

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Російські загарбники вигадали новий спосіб створити ілюзію нібито «приналежності» тимчасово окупованих територій Сходу України до рф.

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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з лєонідом пасєчніком та дєнісом пушиліном, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що в такий спосіб загарбники намагаються розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність, адже насправді Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.