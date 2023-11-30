Наслідки російського обстрілу Торецька, фото: Донецька обласна прокуратура

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Ракурс

У Торецьку Донецької області сьогодні, 30 листопада, о 10.30 російські загарбники, ймовірно з міномета, обстріляли людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

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В результаті трьох людей поранено, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Ціллю російських військ став житловий квартал, — наголошують у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу тілесних ушкоджень зазнали троє цивільних:

86-річна жінка;

двоє чоловіків віком 63 й 34 роки.

Їх доставили у лікарню з осколковими пораненнями. 34-річний постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Також вибухами було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).