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Наслідки російського обстрілу Торецька, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти обстріляли чергу за гуманітарною допомогою у Торецьку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189878-rashysty-obstrilyaly-chergu-za-gumanitarnou-dopomogou-u-torecku-foto.htmlРакурс
У Торецьку Донецької області сьогодні, 30 листопада, о 10.30 російські загарбники, ймовірно з міномета, обстріляли людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.
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В результаті трьох людей поранено, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Ціллю російських військ став житловий квартал, — наголошують у прокуратурі.
Внаслідок обстрілу тілесних ушкоджень зазнали троє цивільних:
- 86-річна жінка;
- двоє чоловіків віком 63 й 34 роки.
Їх доставили у лікарню з осколковими пораненнями. 34-річний постраждалий перебуває у тяжкому стані.
Також вибухами було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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