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Ракурс
Последствия российских обстрелов Торецка, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты обстреляли очередь за гуманитарной помощью в Торецке (ФОТО)

30 ноя 2023, 17:58
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У Торецьку Донецької області сьогодні, 30 листопада, о 10.30 російські загарбники, ймовірно з міномета, обстріляли людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.


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В результаті трьох людей поранено, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Ціллю російських військ став житловий квартал, — наголошують у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу тілесних ушкоджень зазнали троє цивільних:

  • 86-річна жінка;
  • двоє чоловіків віком 63 й 34 роки.

Їх доставили у лікарню з осколковими пораненнями. 34-річний постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Також вибухами було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Торецька, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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