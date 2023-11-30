Карантин из-за COVID-19 могут ввести в трех областях Украины

В Украине растет заболеваемость COVID-19

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В Україні з настанням зимової пори в Україні зростає захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19. У трьох регіонах кількість хворих уже перевищила епідемічний поріг, тож там можуть ввести обмежувальні протиепідемічні заходи.

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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє видання «Українська правда».

Епідемічний поріг наразі перевищено у таких областях:

Тернопільській;

Житомирській;

Чернівецькій.

Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто, ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи, — наголосив Кузін.

За його словами, територією України циркулюють 14 штамів COVID-19 і лише за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 20%, порівняно з попереднім.

Щотижня в Україні госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, зокрема одна дитина, — зазначив він.

Загалом серед всіх випадків захворюваності COVID-19 зараз займає до 35%, майже 50% випадків захворюваності на коронавірус і госпіталізацій припадає на дітей.

Загалом від початку епідемічного сезону на грип та коронавірус перехворіли вже понад мільйон українців. Кузін закликає українців вакцинуватися.

Джерело: «Українська правда»