Новый подвид коронавируса с необычным симптомом обнаружили в Украине

Новый подвид коронавируса с необычным симптомом обнаружили в Украинеhttps://racurs.ua/n189108-novyy-podvid-koronavirusa-s-neobychnym-simptomom-obnarujili-v-ukraine.htmlРакурс
В Україні зафіксували новий підвид штаму Omicron коронавірусної хвороби COVID-19 — «Арктур».
Штам виявлено на території Дубенського району Рівненської області.
Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Цей підвид «Омікрона» був вперше виявлений у січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.
Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken, — зазначив Коваль.
«Арктур» викликає у пацієнтів низку симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:
- високу температуру;
- кашель;
- біль у горлі;
- м’язову слабкість.
А також додає новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах, — зазначає очільник ОВА.
Водночас чиновник наголошує, що причин для паніки немає, оскільки ВООЗ оцінює «серйозність» цього штаму як низьку.
Бачимо, що «корона» нікуди не зникла і вакцинація від неї, як і раніше бажана, особливо у віці 65+. Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі, — резюмував Коваль.