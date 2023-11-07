Новый подвид коронавируса с необычным симптомом обнаружили в Украине

Новый штамм коронавируса обнаружили в Ровенской области

https://racurs.ua/n189108-novyy-podvid-koronavirusa-s-neobychnym-simptomom-obnarujili-v-ukraine.html

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В Україні зафіксували новий підвид штаму Omicron коронавірусної хвороби COVID-19 — «Арктур».

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Штам виявлено на території Дубенського району Рівненської області.

Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Цей підвид «Омікрона» був вперше виявлений у січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.

Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken, — зазначив Коваль.

«Арктур» викликає у пацієнтів низку симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:

високу температуру;

кашель;

біль у горлі;

м’язову слабкість.

А також додає новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах, — зазначає очільник ОВА.

Водночас чиновник наголошує, що причин для паніки немає, оскільки ВООЗ оцінює «серйозність» цього штаму як низьку.