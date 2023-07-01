С 1 июля в Украине официально отменили карантин - он длился три года

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Карантин та режим надзвичайної ситуації, оголошені у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, з 1 липня офіційно скасували в Україні. Ковідні обмеженні протривали 1193 дні.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів вказав, що завдяки впровадженню карантину вдалось налагодити механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

Нині наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм, — зазначив глава уряду.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що проводили аудит нормативно-правової бази (зокрема, аналіз норм у понад 60 законах та 100 постановах, які були введені та адаптовані до пандемії). Завдяки рекомендаціям ВООЗ, COVID-19 було перенесено з надзвичайної до постійної проблеми охорони здоров’я. Це означає, що COVID-19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період. Щеплення проти COVID-19 залишаться безкоштовними і доступними.

Нагадаємо, у березні 2020 року стало відомо про перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. 20 березня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України. Станом на 1 липня 2023 року він тривав 1193 дні.