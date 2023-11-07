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Ракурс
Новий штам коронавірусу виявили на Рівненщині

Новий підвид коронавірусу з незвичайним симптомом виявили в Україні

7 лис 2023, 16:56
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В Україні зафіксували новий підвид штаму Omicron коронавірусної хвороби COVID-19 — «Арктур».


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Штам виявлено на території Дубенського району Рівненської області.

Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Цей підвид «Омікрона» був вперше виявлений у січні 2023 року в Індії та швидко поширився світом.

Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken, — зазначив Коваль.

«Арктур» викликає у пацієнтів низку симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:

  • високу температуру;
  • кашель;
  • біль у горлі;
  • м’язову слабкість.

А також додає новий симптом — сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах, — зазначає очільник ОВА.

Водночас чиновник наголошує, що причин для паніки немає, оскільки ВООЗ оцінює «серйозність» цього штаму як низьку.

Бачимо, що «корона» нікуди не зникла і вакцинація від неї, як і раніше бажана, особливо у віці 65+. Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі, — резюмував Коваль.

Джерело: Ракурс


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