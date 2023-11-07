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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, скріншот відео

Рашисти знову обстріляли порожні склади Херсона (ВІДЕО)

7 лис 2023, 16:42
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Російські загарбники завдали удару по складах у Херсоні.


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Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВА Роман Мрочко, опублікувавши відео наслідків влучання.

Вдруге за вісім днів російська армія вдарила по одній і тій самій території у Херсоні. Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали, — зазначив Мрочко.

У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу ворог здійснив 84 обстріли регіону. Зокрема, по Херсону випустив 27 снарядів. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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