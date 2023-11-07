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Последствия российских обстрелов, скриншот видео
Рашисты снова обстреляли пустые склады Херсона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189107-rashisty-snova-obstrelyali-pustye-sklady-hersona-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по складах у Херсоні.
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Про це сьогодні, 7 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВА Роман Мрочко, опублікувавши відео наслідків влучання.
Вдруге за вісім днів російська армія вдарила по одній і тій самій території у Херсоні. Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали, — зазначив Мрочко.
У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу ворог здійснив 84 обстріли регіону. Зокрема, по Херсону випустив 27 снарядів. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
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