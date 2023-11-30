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На оккупированных территориях растет задолженность по зарплате, фото: «Финансовый гений»

На «национализированных» рашистами предприятиях Донетчины с мая не выплачивают зарплату — ЦНС

30 ноя 2023, 16:59
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Працівники держпідприємств на тимчасово окупованих територіях з травня не бачили зарплати.


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Йдеться про окуповані райони Донецької області, де заробітну плату не отримують працівники «націоналізованих» заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону. Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Навіть колаборанти зауважують, що це призводить до падіння проросійських настроїв у частки населення, яка раніше підтримувала окупацію. Проте робітників й далі годують лише обіцянками, адже росіяни свідомо нагнітають кризу в регіоні аби змусити українців залишити свої домівки, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС наголошують, до добробут місцевого населення відноситься після деокупації краю.

Кожен може допомогти Силам Оборони пришвидшити цей процес та повідомити про позиції ворога у чат-бот, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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