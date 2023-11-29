Кількість завезених рашистами на ТОТ мігрантів із Центральної Азії назвали у ЦНС

Кількість завезених рашистами на ТОТ мігрантів із Центральної Азії назвали у ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189829-kilkist-zavezenyh-rashystamy-na-tot-migrantiv-iz-centralnoyi-aziyi-nazvaly-u-cns.htmlРакурс
Російські загарбники в межах здійснюваної ними політики заміни корінного населення завозять на тимчасово окуповані території України мігрантів з Центральної Азії.
Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тис. осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що більшість завезених мігрантів працюють на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.
Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою ОЗГ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить, — наголошують у ЦНС і закликають у відповідному чат-боті повідомляти про тих, хто чинить тиск на українців й служить ворогу.