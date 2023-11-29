Кількість завезених рашистами на ТОТ мігрантів із Центральної Азії назвали у ЦНС

Рашисти намагаються змінити демографічний склад окупованих територій, фото: Sputnik

https://racurs.ua/ua/n189829-kilkist-zavezenyh-rashystamy-na-tot-migrantiv-iz-centralnoyi-aziyi-nazvaly-u-cns.html

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Російські загарбники в межах здійснюваної ними політики заміни корінного населення завозять на тимчасово окуповані території України мігрантів з Центральної Азії.

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Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тис. осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що більшість завезених мігрантів працюють на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.