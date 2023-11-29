Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО після внесення 40 млн грн застави — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n189828-nardep-labazuk-vyyshov-iz-sizo-pislya-vnesennya-40-mln-grn-zastavy-zmi.htmlРакурс
Народний депутат від групи «За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов зі СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становив 40 млн 260 тис. грн.
Про це повідомляють видання «РБК-Україна» та «Українська правда».
Зазначається, що Лабазюка вийшов із СІЗО вчора — у день обрання йому запобіжного заходу.
Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов’язаний:
- прибувати за першим викликом правоохоронців;
- не їхати з Києва, Хмельницької області;
- здати закордонні паспорти;
- не спілкуватися зі свідками у справі тощо.
21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру Лабазюку. За інформацією слідства, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3−5% від вартості кожного підряду.
28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Лабазюку запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці (до 21 січня 2024 року) із можливістю внесення застави.
Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»