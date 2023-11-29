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Ракурс
Сергій Лабазюк, фото: Latifundist.com

Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО після внесення 40 млн грн застави — ЗМІ

29 лис 2023, 11:40
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Народний депутат від групи «За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов зі СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становив 40 млн 260 тис. грн.


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Про це повідомляють видання «РБК-Україна» та «Українська правда».

Зазначається, що Лабазюка вийшов із СІЗО вчора — у день обрання йому запобіжного заходу.

Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов’язаний:

  • прибувати за першим викликом правоохоронців;
  • не їхати з Києва, Хмельницької області;
  • здати закордонні паспорти;
  • не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру Лабазюку. За інформацією слідства, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3−5% від вартості кожного підряду.

28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Лабазюку запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці (до 21 січня 2024 року) із можливістю внесення застави.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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