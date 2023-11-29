Сергій Лабазюк, фото: Latifundist.com

https://racurs.ua/ua/n189828-nardep-labazuk-vyyshov-iz-sizo-pislya-vnesennya-40-mln-grn-zastavy-zmi.html

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Народний депутат від групи «За майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов зі СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становив 40 млн 260 тис. грн.

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Про це повідомляють видання «РБК-Україна» та «Українська правда».

Зазначається, що Лабазюка вийшов із СІЗО вчора — у день обрання йому запобіжного заходу.

Після виходу із СІЗО Лабазюк зобов’язаний:

прибувати за першим викликом правоохоронців;

не їхати з Києва, Хмельницької області;

здати закордонні паспорти;

не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру Лабазюку. За інформацією слідства, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб його компанія отримала підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3−5% від вартості кожного підряду.

28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Лабазюку запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці (до 21 січня 2024 року) із можливістю внесення застави.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»