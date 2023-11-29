Наслідки удару по будівлі з окупантами, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n189827-na-hersonschyni-zsu-vdaryly-po-budivli-de-vidbuvalasya-narada-okupantiv-foto.html

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У Херсонській області вчора, 28 листопада, завдяки наданій підпіллям та небайдужими місцевими жителями інформації, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.