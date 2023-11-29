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Ракурс
Наслідки удару по будівлі з окупантами, фото: ЦНС

На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де відбувалася нарада окупантів (ФОТО)

29 лис 2023, 10:58
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У Херсонській області вчора, 28 листопада, завдяки наданій підпіллям та небайдужими місцевими жителями інформації, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

Внаслідок успішних дій відомо про п’ятьох загиблих високопосадовців, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників та ворогів у спеціально створеному чат-боті.

Наслідки удару по будівлі з окупантами, фото: ЦНС

Джерело: Ракурс


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