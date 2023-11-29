Захисники України ліквідували вже понад 327 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189822-1140-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 327 тис. 580 російських загарбників.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: