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Защитники Украины ликвидировали уже более 327 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1140 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

29 ноя 2023, 08:23
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 327 тис. 580 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 538 танків;
  • 10 тис. 312 бойових броньованих машин;
  • 7 тис. 908 одиниць артилерійських систем;
  • 910 одиниць РСЗВ;
  • 600 одиниць засобів ППО;
  • 323 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 944 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 567 крилатих ракет;
  • 22 кораблі /катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 121 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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