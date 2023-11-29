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Защитники Украины ликвидировали уже более 327 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1140 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189822-1140-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 327 тис. 580 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 538 танків;
- 10 тис. 312 бойових броньованих машин;
- 7 тис. 908 одиниць артилерійських систем;
- 910 одиниць РСЗВ;
- 600 одиниць засобів ППО;
- 323 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 944 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 567 крилатих ракет;
- 22 кораблі /катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 348 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 121 одиницю спеціальної техніки.
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