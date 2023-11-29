Защитники Украины ликвидировали уже более 327 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189822-1140-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 327 тис. 580 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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