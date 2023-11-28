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ССО Украины одним ударом уничтожили российскую САУ «Акация». Фото:
Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую «Акацию» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189794-boycy-vsu-odnim-udarom-unichtojili-rossiyskuu-akaciu-video.htmlРакурс
Українські військові знищили російську артилерійську установку 2С3 «Акація» на Півдні.
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Вороже озброєння виявили оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку. Координати цілі були передані одному з артилерійських підрозділів Сил оборони. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 28 листопад повідомили у Facebook.
Зазначається, що вистачило одного удару для повного знищення ворожої «Акації».
Нагадаємо, на Донецькому напрямку бійці ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ, яку ворог використовує для управління своїми підрозділами. По російській цілі захисники скоригували залп з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
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