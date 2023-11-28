ССО України одним ударом знищили російську САУ «Акація». Фото:

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Ракурс

Українські військові знищили російську артилерійську установку 2С3 «Акація» на Півдні.

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Вороже озброєння виявили оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку. Координати цілі були передані одному з артилерійських підрозділів Сил оборони. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 28 листопад повідомили у Facebook.

Зазначається, що вистачило одного удару для повного знищення ворожої «Акації».

Нагадаємо, на Донецькому напрямку бійці ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ, яку ворог використовує для управління своїми підрозділами. По російській цілі захисники скоригували залп з реактивної системи залпового вогню HIMARS.