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Ракурс
ССО України одним ударом знищили російську САУ «Акація». Фото:

Бійці ЗСУ одним ударом знищили російську «Акацію» (ВІДЕО)

28 лис 2023, 12:17
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Українські військові знищили російську артилерійську установку 2С3 «Акація» на Півдні.


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Вороже озброєння виявили оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку. Координати цілі були передані одному з артилерійських підрозділів Сил оборони. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 28 листопад повідомили у Facebook.

Зазначається, що вистачило одного удару для повного знищення ворожої «Акації».

Нагадаємо, на Донецькому напрямку бійці ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ, яку ворог використовує для управління своїми підрозділами. По російській цілі захисники скоригували залп з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Джерело: Ракурс


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