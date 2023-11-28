Ракурсhttps://racurs.ua/
ССО України одним ударом знищили російську САУ «Акація». Фото:
Бійці ЗСУ одним ударом знищили російську «Акацію» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189794-biyci-zsu-odnym-udarom-znyschyly-rosiysku-akaciu-video.htmlРакурс
Українські військові знищили російську артилерійську установку 2С3 «Акація» на Півдні.
.
Вороже озброєння виявили оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку. Координати цілі були передані одному з артилерійських підрозділів Сил оборони. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 28 листопад повідомили у Facebook.
Зазначається, що вистачило одного удару для повного знищення ворожої «Акації».
Нагадаємо, на Донецькому напрямку бійці ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ, яку ворог використовує для управління своїми підрозділами. По російській цілі захисники скоригували залп з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Загрузка...