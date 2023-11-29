Последствия удара по зданию с оккупантами, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n189827-v-hersonskoy-oblasti-vsu-udarili-po-zdaniu-gde-prohodilo-soveschanie-okkupantov-foto.html

Ракурс

У Херсонській області вчора, 28 листопада, завдяки наданій підпіллям та небайдужими місцевими жителями інформації, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.