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Ракурс
Последствия удара по зданию с оккупантами, фото: ЦНС

В Херсонской области ВСУ ударили по зданию, где проходило совещание оккупантов (ФОТО)

29 ноя 2023, 10:58
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У Херсонській області вчора, 28 листопада, завдяки наданій підпіллям та небайдужими місцевими жителями інформації, було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне, де проходила нарада окупантів.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

Внаслідок успішних дій відомо про п’ятьох загиблих високопосадовців, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників та ворогів у спеціально створеному чат-боті.

Наслідки удару по будівлі з окупантами, фото: ЦНС

Источник: Ракурс


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