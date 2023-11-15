На ТОТ погіршується криміногенна ситуація, фото: «Сибирь.Реалии»

https://racurs.ua/ua/n189364-zavezeni-rashystamy-migranty-utvoryly-kryminalni-etnichni-grupy-na-tot-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України через дії російських загарбників зростає криміногенна ситуація.

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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Завдяки завезеним росіянами до України мігрантам, на ТОТ утворились етнічні кримінальні групи. Усі вони традиційно перебувають під впливом ФСБ, яке традиційно використовує кримінал задля поширення свого контролю, — наголошують у ЦНС.

Так, за інформацією ЦНС, на півдні Донецької області новостворені кримінальні групи контролюють обіг зброї, брухту, наркотиків та займаються «кришуванням» пасажирських перевезень.