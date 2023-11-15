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Ракурс
Росіяни знову застосували хімічну зброю

Рашисти використали хімічну зброю на двох напрямках — DeepState

15 лис 2023, 12:00
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Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї російськими загарбниками — на Сватівському та Бахмутському відтинках.


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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється у аналітичній записці проекту DeepState, котрий відслідковує ситуацію щодо бойових дій в Україні.

Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ, — наголошується в повідомленні.

Хлорпікрин — шкідлива для людини отруйна речовина подразнювальної дії, пари якої мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Через це хлорпікрин активно застосовували як бойову отруйну речовину ще у Першій світовій війні.

У минулому році почали з’являлися повідомлення, про скидання рашистами аерозольних хлорпікринових гранат «К-51» на позиції українських військових.

Джерело: Ракурс


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