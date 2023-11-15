Окупанти завершили створення мережі телеграфного зв’язку на ТОТ

Рашисти сформували мережу телеграфного зв’язку на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n189362-okupanty-zavershyly-stvorennya-mereji-telegrafnogo-zv-yazku-na-tot.html

Ракурс

Російські загарбники завершили створення мережі телеграфного зв’язку на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри те, що росіяни позиціонують себе як наддержаву, але безпеку зв’язку краще ніж телеграф ворог не придумав, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що маршруту цієї мережі зв’язку включили Донецьк, Луганськ, Генічеськ та Мелітополь. Раніше до неї доєднали Севастополь та Сімферополь.