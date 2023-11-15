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Ракурс
Рашисты сформировали сеть телеграфной связи на ВОТ

Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на ВОТ

15 ноя 2023, 11:35
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Російські загарбники завершили створення мережі телеграфного зв’язку на тимчасово окупованих територіях України.


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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри те, що росіяни позиціонують себе як наддержаву, але безпеку зв’язку краще ніж телеграф ворог не придумав, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що маршруту цієї мережі зв’язку включили Донецьк, Луганськ, Генічеськ та Мелітополь. Раніше до неї доєднали Севастополь та Сімферополь.

Проте завдяки підпіллю Силами Оборони відомі всі комунікаційні лінії на тимчасово окупованих територіях, й телеграф не врятує росіян від комунікаційної кризи між підрозділами, — додають у ЦНС та закликають повідомляти про позиції ворога за посиланням.

Источник: Ракурс


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