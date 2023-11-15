Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на ВОТ

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Рашисты сформировали сеть телеграфной связи на ВОТ
Оккупанты завершили создание сети телеграфной связи на ВОТhttps://racurs.ua/n189362-okkupanty-zavershili-sozdanie-seti-telegrafnoy-svyazi-na-vot.htmlРакурс
Російські загарбники завершили створення мережі телеграфного зв’язку на тимчасово окупованих територіях України.
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Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Попри те, що росіяни позиціонують себе як наддержаву, але безпеку зв’язку краще ніж телеграф ворог не придумав, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що маршруту цієї мережі зв’язку включили Донецьк, Луганськ, Генічеськ та Мелітополь. Раніше до неї доєднали Севастополь та Сімферополь.
Проте завдяки підпіллю Силами Оборони відомі всі комунікаційні лінії на тимчасово окупованих територіях, й телеграф не врятує росіян від комунікаційної кризи між підрозділами, — додають у ЦНС та закликають повідомляти про позиції ворога за посиланням.
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