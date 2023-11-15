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Ракурс
В Харькове задержан доцент одного из университетов, фото: СБУ

Доцент харьковского университета корректировал удары россиян по городу (ФОТО)

15 ноя 2023, 10:58
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У Харкові 49-річного доцента одного з місцевих університетів викрили на роботі на головне управління генштабу збройних сил росії (більш відоме як гру).


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Зловмисник коригував в ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі міста. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що російська воєнна розвідка дистанційно завербувала доцента після початку повномасштабного вторгнення.

Серед завдань ворожого агента було:

  • фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ;
  • відслідковування маршрутів переміщення підрозділів ЗСУ та локацій логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів;
  • відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Дані росіянам він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Затримали зловмисника у його власному помешканні в обласному центрі. Під час обшуку було мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

Російському агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, — зазначають у СБУ.

У Харкові затримали доцента одного з університетів, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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