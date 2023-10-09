Агент россии притворялся спасателем. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n188103-agent-rf-pritvoryalsya-spasatelem-dlya-korrektirovki-udarov-po-odesse-foto.html

Ракурс

Російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по Одесі.

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Контррозвідка СБУ затримала агента ГРУ Генштабу ЗС рф. Щоб замаскувати свою діяльність він влаштувався на роботу до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме цей підрозділ виїжджав ліквідовувати наслідки ракетних та дронових ударів росіян по Одесі. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі з’ясували, що під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це окупантам. Ці дані ворог використовував для коригування повторних ударів по місту.

Також агент ГРУ намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Зрадника вже затримали, ним виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді». Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічний тюремний строк.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України вивела із підконтрольного росії так званого Придністров’я і затримала агента російської ФСБ, який вербував мешканців південних областей України.