СБУ виманила з Придністров’я й схопила агента ФСБ

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Служба безпеки України вивела із підконтрольного росії так званого Придністров’я і затримала агента російської ФСБ, який вербував мешканців південних областей України.

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Російський агент створював власну агентурну мережу на півдні України.

Як вказує прес-служба СБУ, контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію під час якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала агента-спецназівця Скіфа на Одещині.

Затриманий мав завдання — створити агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому ж числі й місцевих правоохоронців.

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку» (підставну особу СБУ — ред.). Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його «на гарячому, — вказує прес-служба.

Згідно з даними слідства, поплічником ворога виявився громадянин України, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР». Пізніше він став снайпером, потім був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення «Едельвейс» МВС рф, воював у Дагестані й Чечні. У 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь країни-терориста росії.