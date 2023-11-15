Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские «волонтеры» после протокольных съемок выменивают бытовую технику, фото: РИА «Новости»

В Луганской области российские «волонтеры» выменивают украденное имущество на необходимые для местных вещи — ОВА

15 ноя 2023, 10:39
999

Російські «волонтери» вимінюють крадене майно луганчан на необхідні для місцевих жителів речі.


.

Така схема працює у захоплених торік росіянами містах, де й досі квітне мародерство. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так би мовити, волонтери приїжджають до закритих та майже знищених населених пунктів Луганщини з допомогою. А після протокольних зйомок вимінюють побутову техніку, — зазначив Лисогор. — Звісно що походженням цієї техніки ніхто не цікавиться.

Також Лисогор зазначив, що у тимчасово окупованому Рубіжному почастішали оголошення про продаж квартир.

Бо місцеві, що залишилися, не бачать позитивних рухів окупаційної влади навіть після так званих «перших виборів». Переобрали — і добре, як їм кажуть, — зазначив він. — А вулиці міста перебувають в такому стані, ніби штурм там відбувся учора, а не навесні 2022-го. Тож, вцілілі квартири намагаються продати. Втім, попиту, звісно, немає, як і грошей в рубіжан.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров