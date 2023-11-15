В Луганской области российские «волонтеры» выменивают украденное имущество на необходимые для местных вещи — ОВАhttps://racurs.ua/n189360-v-luganskoy-oblasti-rossiyskie-volontery-vymenivaut-ukradennoe-imuschestvo-na-neobhodimye-dlya.htmlРакурс
Російські «волонтери» вимінюють крадене майно луганчан на необхідні для місцевих жителів речі.
Така схема працює у захоплених торік росіянами містах, де й досі квітне мародерство. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Так би мовити, волонтери приїжджають до закритих та майже знищених населених пунктів Луганщини з допомогою. А після протокольних зйомок вимінюють побутову техніку, — зазначив Лисогор. — Звісно що походженням цієї техніки ніхто не цікавиться.
Також Лисогор зазначив, що у тимчасово окупованому Рубіжному почастішали оголошення про продаж квартир.
Бо місцеві, що залишилися, не бачать позитивних рухів окупаційної влади навіть після так званих «перших виборів». Переобрали — і добре, як їм кажуть, — зазначив він. — А вулиці міста перебувають в такому стані, ніби штурм там відбувся учора, а не навесні 2022-го. Тож, вцілілі квартири намагаються продати. Втім, попиту, звісно, немає, як і грошей в рубіжан.