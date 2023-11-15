Российские «волонтеры» после протокольных съемок выменивают бытовую технику, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n189360-v-luganskoy-oblasti-rossiyskie-volontery-vymenivaut-ukradennoe-imuschestvo-na-neobhodimye-dlya.html

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Російські «волонтери» вимінюють крадене майно луганчан на необхідні для місцевих жителів речі.

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Така схема працює у захоплених торік росіянами містах, де й досі квітне мародерство. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так би мовити, волонтери приїжджають до закритих та майже знищених населених пунктів Луганщини з допомогою. А після протокольних зйомок вимінюють побутову техніку, — зазначив Лисогор. — Звісно що походженням цієї техніки ніхто не цікавиться.

Також Лисогор зазначив, що у тимчасово окупованому Рубіжному почастішали оголошення про продаж квартир.