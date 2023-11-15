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Російські «волонтери» після протокольних зйомок вимінюють побутову техніку, фото: РІА «Новости»

На Луганщині російські «волонтери» вимінюють крадене майно на необхідні для місцевих речі — ОВА

15 лис 2023, 10:39
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Російські «волонтери» вимінюють крадене майно луганчан на необхідні для місцевих жителів речі.


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Така схема працює у захоплених торік росіянами містах, де й досі квітне мародерство. Про це сьогодні, 15 жовтня, у своєму Telegram-каналі розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так би мовити, волонтери приїжджають до закритих та майже знищених населених пунктів Луганщини з допомогою. А після протокольних зйомок вимінюють побутову техніку, — зазначив Лисогор. — Звісно що походженням цієї техніки ніхто не цікавиться.

Також Лисогор зазначив, що у тимчасово окупованому Рубіжному почастішали оголошення про продаж квартир.

Бо місцеві, що залишилися, не бачать позитивних рухів окупаційної влади навіть після так званих «перших виборів». Переобрали — і добре, як їм кажуть, — зазначив він. — А вулиці міста перебувають в такому стані, ніби штурм там відбувся учора, а не навесні 2022-го. Тож, вцілілі квартири намагаються продати. Втім, попиту, звісно, немає, як і грошей в рубіжан.

Джерело: Ракурс


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