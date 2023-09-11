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На тимчасово окупованих територіях України рашисти провели «псевдовибори», фото: «Пушкинское время»
Рашисти після «виборів» на ТОТ проводять ротацію своїх «волонтерів»https://racurs.ua/ua/n187127-rashysty-pislya-vyboriv-na-tot-provodyat-rotaciu-svoyih-volonteriv.htmlРакурс
Російські загарбники після завершення так званих «виборів» замінюють «волонтерів» з кремлівських молодіжних рухів на тимчасово окупованих територіях.
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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Йдеться про путінських посіпак з «молодої гвардії», які на «виборах» імітували роль спостерігачів й забезпечували масовку для пропагандистських сюжетів. Тепер вони повертаються до рф, натомість на ТОТ прибуває нова партія «волонтерів», — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що ці «добровольці»:
- отримують зарплату за свою роботу на окупованих територіях;
- а також мають преференції від ВНЗ, де навчаються.
Подібну систему ворог розробляє й у фейкових ВНЗ на ТОТ, але не може знайти достатню кількість студентів, — наголошують у ЦНС.
Нагадаємо, вчора, 11 вересня, на тимчасово окупованих територіях завершився останній із десяти «єдиний день голосування» на «виборах голів та депутатів місцевих рад».