Рашисты после «выборов» на ВОТ проводят ротацию своих «волонтеров»

На временно оккупированных территориях Украины рашисты провели «псевдовыборы», фото: «Пушкинское время»

https://racurs.ua/n187127-rashisty-posle-vyborov-na-vto-provodyat-rotaciu-svoih-volonterov.html

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Російські загарбники після завершення так званих «виборів» замінюють «волонтерів» з кремлівських молодіжних рухів на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про путінських посіпак з «молодої гвардії», які на «виборах» імітували роль спостерігачів й забезпечували масовку для пропагандистських сюжетів. Тепер вони повертаються до рф, натомість на ТОТ прибуває нова партія «волонтерів», — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що ці «добровольці»:

отримують зарплату за свою роботу на окупованих територіях;

а також мають преференції від ВНЗ, де навчаються.

Подібну систему ворог розробляє й у фейкових ВНЗ на ТОТ, але не може знайти достатню кількість студентів, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, вчора, 11 вересня, на тимчасово окупованих територіях завершився останній із десяти «єдиний день голосування» на «виборах голів та депутатів місцевих рад».