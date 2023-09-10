Останній день «голосування» під прицілом автоматів проводять рашисти на ТОТ

Росіяни проводять так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях

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На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, окупанти проводять останній із десяти «єдиний день голосування» на «виборах голів та депутатів місцевих рад».

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що «голосування» на цих псевдовиборах відбувається за таких умов:

під час виїзного «волевиявлення» люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій — по окупованому регіону переміщується понад 800 таких «дільничних виборчих комісій;

на стаціонарних дільницях окупаційні «правоохоронні органи» ошукують всіх, хто прийшов взяти участь в «волевиявленні», а озброєні чоловіки перебувають поряд із місцем для «таємного голосування» — тиснуть на людей.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що ці «вибори» окупанти проводять задля досягнення таких цілей: