Останній день «голосування» під прицілом автоматів проводять рашисти на ТОТ

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни проводять так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях
Останній день «голосування» під прицілом автоматів проводять рашисти на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n187089-ostanniy-den-golosuvannya-pid-prycilom-avtomativ-provodyat-rashysty-na-tot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, окупанти проводять останній із десяти «єдиний день голосування» на «виборах голів та депутатів місцевих рад».
.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що «голосування» на цих псевдовиборах відбувається за таких умов:
- під час виїзного «волевиявлення» люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій — по окупованому регіону переміщується понад 800 таких «дільничних виборчих комісій;
- на стаціонарних дільницях окупаційні «правоохоронні органи» ошукують всіх, хто прийшов взяти участь в «волевиявленні», а озброєні чоловіки перебувають поряд із місцем для «таємного голосування» — тиснуть на людей.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що ці «вибори» окупанти проводять задля досягнення таких цілей:
- використання особистостей «кандидатів» для приховування реальних «керманичів» захоплених територій;
- проведення обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...