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Ракурс
Росіяни проводять так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях

Останній день «голосування» під прицілом автоматів проводять рашисти на ТОТ

10 вер 2023, 09:20
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На тимчасово окупованих територіях України сьогодні, 10 вересня, окупанти проводять останній із десяти «єдиний день голосування» на «виборах голів та депутатів місцевих рад».


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що «голосування» на цих псевдовиборах відбувається за таких умов:

  • під час виїзного «волевиявлення» люди вимушені визначатися з вибором кандидатів під прицілом автоматів поліціянтів, які супроводжують членів комісій — по окупованому регіону переміщується понад 800 таких «дільничних виборчих комісій;
  • на стаціонарних дільницях окупаційні «правоохоронні органи» ошукують всіх, хто прийшов взяти участь в «волевиявленні», а озброєні чоловіки перебувають поряд із місцем для «таємного голосування» — тиснуть на людей.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що ці «вибори» окупанти проводять задля досягнення таких цілей:

  • використання особистостей «кандидатів» для приховування реальних «керманичів» захоплених територій;
  • проведення обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.

Джерело: Ракурс


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