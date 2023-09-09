Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Новій Каховці ліквідовано загарбників, котрі перевозили «бюлетені», фото: ЦНС

У Новій Каховці партизани ліквідували окупантів, які транспортували «бюлетені» (ФОТО)

9 вер 2023, 17:10
999

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області українському підпіллю вдалося провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації — ліквідовано загарбників, котрі перевозили «бюлетені».


.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони «бюлетенів» та «виборчих дільниць», під час, так званих, виборів влаштованих кремлем на ТОТ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок підриву авто:

  • один російський військовий був ліквідований;
  • ще двоє отримали поранення.

У Новій Каховці ліквідовано загарбників, котрі перевозили «бюлетені», фото: ЦНС

Нагадаємо, на Запоріжжі українські дрони влучили у виборчий штаб окупантів у селі Скельки Запорізької області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів