Українські дрони-камікадзе проголосували на окупованому Запоріжжі - прилетіли до виборчого штабу

https://racurs.ua/ua/n187070-ukrayinski-drony-kamikadze-progolosuvaly-na-okupovanomu-zaporijji-pryletily-do-vyborchogo.html

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Українські дрони вирішили теж взяти участь у голосуванні на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГ-каналі, посилаючись на свої джерела в СБУ.

Два наших дрони-камікадзе сьогодні прилетіли до виборчого штабу росіян у селі Скельки Запорізької області.

Будівлю використовували для зберігання виборчих бюлетенів та документів.

Після вибухів окупанти оточили навколишні вулиці, розпочали перевірку людей і підняли у повітря свої безпілотники.