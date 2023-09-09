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Ракурс
Українські дрони-камікадзе проголосували на окупованому Запоріжжі - прилетіли до виборчого штабу

Українські дрони-камікадзе «проголосували» на окупованому Запоріжжі — прилетіли до виборчого штабу (ВІДЕО)

9 вер 2023, 14:14
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Українські дрони вирішили теж взяти участь у голосуванні на тимчасово окупованій території Запорізької області.


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Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГ-каналі, посилаючись на свої джерела в СБУ.

Два наших дрони-камікадзе сьогодні прилетіли до виборчого штабу росіян у селі Скельки Запорізької області.

Будівлю використовували для зберігання виборчих бюлетенів та документів.

Після вибухів окупанти оточили навколишні вулиці, розпочали перевірку людей і підняли у повітря свої безпілотники.

Джерело: Ракурс


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