Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на оккупированном Запорожье – прилетели в избирательный штаб

https://racurs.ua/n187070-ukrainskie-drony-kamikadze-progolosovali-na-okkupirovannom-zaporoje-prileteli-v-izbiratelnyy.html

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Українські дрони вирішили теж взяти участь у голосуванні на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГ-каналі, посилаючись на свої джерела в СБУ.

Два наших дрони-камікадзе сьогодні прилетіли до виборчого штабу росіян у селі Скельки Запорізької області.

Будівлю використовували для зберігання виборчих бюлетенів та документів.

Після вибухів окупанти оточили навколишні вулиці, розпочали перевірку людей і підняли у повітря свої безпілотники.