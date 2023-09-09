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Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на оккупированном Запорожье – прилетели в избирательный штаб
Украинские дроны-камикадзе «проголосовали» на оккупированном Запорожье — прилетели в избирательный штаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187070-ukrainskie-drony-kamikadze-progolosovali-na-okkupirovannom-zaporoje-prileteli-v-izbiratelnyy.htmlРакурс
Українські дрони вирішили теж взяти участь у голосуванні на тимчасово окупованій території Запорізької області.
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Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму ТГ-каналі, посилаючись на свої джерела в СБУ.
Два наших дрони-камікадзе сьогодні прилетіли до виборчого штабу росіян у селі Скельки Запорізької області.
Будівлю використовували для зберігання виборчих бюлетенів та документів.
Після вибухів окупанти оточили навколишні вулиці, розпочали перевірку людей і підняли у повітря свої безпілотники.
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