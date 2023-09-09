Псевдовиборів окупантів - з'явилася реакція США

https://racurs.ua/ua/n187069-psevdovyboriv-okupantiv-z-yavylasya-reakciya-ssha.html

Ракурс

З 8 вересня рашисти на окупованих територіях України проводять псевдовибори. В українському МЗС заявили, що такі дії є незаконними, та закликали міжнародних партерів не визнавати «адміністрації», які створять окупанти.

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«Вибори» на окупованих територіях є не більш ніж пропагандистським трюком. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, передає «Голос Америки».

Вуд наголосив, що єдиною метою проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях є спроба рф надати своїм протиправним діям легітимності, але США послідовно підтримують суверенітет і територіальну цілісність і ніколи не визнають їхніх результатів.

Історія питання

На тимчасово окупованій території Херсонської області, де загарбники проводять псевдовибори, місцеві мешканці ховаються від «виїзних комісій», аби не брати у цьому участі.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський процитував свідчення місцевих мешканців: «Сьогодні і у нас ці вибори в селі. Ходять по хатах, але люди одне одного попереджають, де чия вулиця, і біжать ховаються, вдають, що вдома нікого нема».

Посилюються репресії через «вибори» на окупованих територіях. Люди ховаються у підвалах, щоб не голосувати, а місцеві «вербувальники» залякують їх депортацією до Сибіру за відмову, — пише Daily Mail.

У дітей забиратимуть шкільні атестати, а діабетикам не продаватимуть інсулін без російського паспорту.

Тим часом українська розвідка заявила, що веде «підривну діяльність» щодо російських псевдовиборів на окупованих територіях. Представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що 8 вересня на окупованих територіях України почались так звані «місцеві вибори». Того ж дня у Бердянську пролунали вибухи на території муніципального ліцею — там росіяни облаштували виборчі дільниці.

На псевдовиборах, які росія проведе 10 вересня на тимчасово окупованих територіях України, самопроголошені губернатори Херсонської та Запорізької областей, а також ватажки терористичних угрупувань ДНР/ЛНР очолили списки кандидатів від «Єдиної росії».

Рух ЧЕСНО проаналізував, хто очолив списки російських партій на окупованих територіях.

Списки від «Єдиної росії» ведуть так звані «губернатори» областей та керівники самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» — Євген Балицький, Володимир Сальдо, Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Першим у списку від ЛДПР в усіх чотирьох регіонах іде керівник фракції ЛДПР у російській думі Леонід Слуцький.

Партію «Справедлива росія» в Запорізькій області очолює ексдепутат Мелітопольської міськради Юрій Онищук, на Херсонщині — ексрегіонал Ігор Щепелін, на Луганщині — генеральний директор «Транспортна компанія «Вояж» Геннадій Тараканов, а на Донеччині — депутатка держдуми Олена Драпеко.

Очолює список Комуністичної партії на псевдовиборах в Запорізькій області кримський колаборант, ексдепутат ВР Криму Олег Слюсаренко, на Херсонщині — російський комуніст Раміль Замалетдінов, на Донеччині — ексдепутат районної ради, один з організаторів референдуму у Донецьку Борис Литвинов, на Луганщині — депутат так званої «Народної ради ЛНР» Олександр Єрмоленко.

Партія «Нові люди» висувається на псевдовиборах лише в так званих «ЛНР/ДНР». Очолюють списки партії депутат так званої «Народної ради ДНР» Олексій Дорофєєв та місцевий ФОП Вадим Колеснік.