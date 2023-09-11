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Ракурс
Сергію Поліщуку оголошена підозра у держзраді, фото: СБУ

СБУ повідомила у підозру у держзраді екс-нардепу Поліщуку

11 вер 2023, 13:32
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СБУ повідомила про підозру в держзраді та розпалюванні національної ворожнечі екс-нардепу Сергію Поліщуку, котрий наразі переховується за кордоном.


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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час яких:

  • підтримував агресивну політику кремля;
  • публічно заперечував існування Української державності;
  • поширював ворожі наративи про нібито наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора, — наголошують у СБУ. — Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з рф проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними у СБУ відомостями, Поліщук координував свою підривну діяльність з представниками фсб, від яких одержував гроші за участь у російських телепроектах.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі, — зазначають у СБУ. — Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Джерело: Ракурс


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