СБУ сообщила в подозрение в госизмене экс-нардепу Полищуку

СБУ сообщила в подозрение в госизмене экс-нардепу Полищукуhttps://racurs.ua/n187126-sbu-soobschila-v-podozrenie-v-gosizmene-eks-nardepu-polischuku.htmlРакурс
СБУ повідомила про підозру в держзраді та розпалюванні національної ворожнечі екс-нардепу Сергію Поліщуку, котрий наразі переховується за кордоном.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-центр спецслужби.
Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, під час яких:
- підтримував агресивну політику кремля;
- публічно заперечував існування Української державності;
- поширював ворожі наративи про нібито наявність між українцями ідеологічного протистояння.
Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора, — наголошують у СБУ. — Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з рф проводили платіж через фінустанови третіх країн.
За наявними у СБУ відомостями, Поліщук координував свою підривну діяльність з представниками фсб, від яких одержував гроші за участь у російських телепроектах.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі, — зазначають у СБУ. — Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.