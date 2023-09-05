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Фашизм не пройшов - Рабіновича підозрюють у держзраді
Фашизм не пройшов — Рабіновича підозрюють у держзраді та оголосили в розшукhttps://racurs.ua/ua/n186919-fashyzm-ne-proyshov-rabinovycha-pidozruut-u-derjzradi.htmlРакурс
Держбюро розслідувань (ДБР) оголосила в розшук Вадима Рабіновича, екснардепа від нині забороненої ОПЗЖ.
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Раніше ДБР повідомило Рабіновичу про підозру у державній зраді. Повідомлення про це скерували запитом до Ізраїлю про міжнародну правову допомогу.
На початку серпня заочно Рабіновичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозру у державній зраді Рабінович отримав за розповсюдження антиукраїнської пропагандистської інформації серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу.
Рабінович виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Сам він пізніше казав, що знаходиться в Ізраїлі.