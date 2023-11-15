У Харкові затримали доцента одного з університетів, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n189361-docent-harkivskogo-universytetu-koryguvav-udary-rosiyan-po-mistu-foto.html

Ракурс

У Харкові 49-річного доцента одного з місцевих університетів викрили на роботі на головне управління генштабу збройних сил росії (більш відоме як гру).

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Зловмисник коригував в ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі міста. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що російська воєнна розвідка дистанційно завербувала доцента після початку повномасштабного вторгнення.

Серед завдань ворожого агента було:

фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ;

відслідковування маршрутів переміщення підрозділів ЗСУ та локацій логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів;

відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Дані росіянам він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Затримали зловмисника у його власному помешканні в обласному центрі. Під час обшуку було мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

Російському агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).