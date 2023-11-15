Доцент харківського університету коригував удари росіян по місту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189361-docent-harkivskogo-universytetu-koryguvav-udary-rosiyan-po-mistu-foto.htmlРакурс
У Харкові 49-річного доцента одного з місцевих університетів викрили на роботі на головне управління генштабу збройних сил росії (більш відоме як гру).
Зловмисник коригував в ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі міста. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що російська воєнна розвідка дистанційно завербувала доцента після початку повномасштабного вторгнення.
Серед завдань ворожого агента було:
- фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ;
- відслідковування маршрутів переміщення підрозділів ЗСУ та локацій логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів;
- відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.
Дані росіянам він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.
Затримали зловмисника у його власному помешканні в обласному центрі. Під час обшуку було мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.
Російському агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, — зазначають у СБУ.