Рашисты использовали химическое оружие на двух направлениях — DeepStatehttps://racurs.ua/n189363-rashisty-ispolzovali-himicheskoe-orujie-na-dvuh-napravleniyah-deepstate.htmlРакурс
Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї російськими загарбниками — на Сватівському та Бахмутському відтинках.
Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляється у аналітичній записці проекту DeepState, котрий відслідковує ситуацію щодо бойових дій в Україні.
Швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який вже неодноразово використовувався проти наших військ, — наголошується в повідомленні.
Хлорпікрин — шкідлива для людини отруйна речовина подразнювальної дії, пари якої мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях — задушливу і загальноотруйну дію. Через це хлорпікрин активно застосовували як бойову отруйну речовину ще у Першій світовій війні.
У минулому році почали з’являлися повідомлення, про скидання рашистами аерозольних хлорпікринових гранат «К-51» на позиції українських військових.