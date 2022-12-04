Рашисти використовують заборонену хімічну зброю, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177452-rashysty-vykorystovuut-zaboroneni-himichni-granaty-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ході бойових дій проти захисників України застосовують заборонену хімічну зброю — аерозольні гранати «К-51».

Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ, де опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що такі гранати рашисти скидають з дронів на українських військових на Сході. Тож, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії застосовуваного у цих заборонених боєприпасах хлорпікрину, морпіхам доводиться утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.

Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати, — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, раніше про застосування рашистами хлорпікринових гранат також повідомляло Оперативне командування «Південь».