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Загарбники намагаються змінити демографічний склад населення окупованих територій, фото: «Слово і Діло»
Рашисти змінюють демографічний склад населення окупованих територій — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n184873-rashysty-zminuut-demografichnyy-sklad-naselennya-okupovanyh-terytoriy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники вживають заходів для зміни демографічного складу населення тимчасово захоплених територій України.
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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, до Севастополя з моменту окупації завезли 157 тис. росіян — такі дані оприлюднюють самі росіяни.
Населення міста за період окупації збільшилось з 393 тис. до 560 тис. про що радісно відзвітували в держдумі терористичної країни, — зазначають у ЦНС. — Не важко здогадатися, що приріст населення забезпечили звезені російські військові та члени їх родин, а також гастролери-держслужбовці з рф.
У ЦНС наголошують — таку політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях:
- у захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів з інших регіонів рф, а українців примусово, або під тиском депортують;
- водночас в регіонах створюють такі умови життя, коли отримання паспорта ворога є єдиним можливим способом вижити на ТОТ. Таким чином штучно збільшується кількість «росіян».
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