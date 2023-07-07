Загарбники намагаються змінити демографічний склад населення окупованих територій, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n184873-rashysty-zminuut-demografichnyy-sklad-naselennya-okupovanyh-terytoriy-cns.html

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Російські загарбники вживають заходів для зміни демографічного складу населення тимчасово захоплених територій України.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, до Севастополя з моменту окупації завезли 157 тис. росіян — такі дані оприлюднюють самі росіяни.

Населення міста за період окупації збільшилось з 393 тис. до 560 тис. про що радісно відзвітували в держдумі терористичної країни, — зазначають у ЦНС. — Не важко здогадатися, що приріст населення забезпечили звезені російські військові та члени їх родин, а також гастролери-держслужбовці з рф.

У ЦНС наголошують — таку політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях: