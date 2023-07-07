Ракурсhttps://racurs.ua/
Захватчики пытаются изменить демографический состав населения оккупированных территорий, фото: «Слово и Дело»
Рашисты изменяют демографический состав населения оккупированных территорий — ЦНСhttps://racurs.ua/n184873-rashisty-izmenyaut-demograficheskiy-sostav-naseleniya-okkupirovannyh-territoriy-cns.htmlРакурс
Російські загарбники вживають заходів для зміни демографічного складу населення тимчасово захоплених територій України.
.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, до Севастополя з моменту окупації завезли 157 тис. росіян — такі дані оприлюднюють самі росіяни.
Населення міста за період окупації збільшилось з 393 тис. до 560 тис. про що радісно відзвітували в держдумі терористичної країни, — зазначають у ЦНС. — Не важко здогадатися, що приріст населення забезпечили звезені російські військові та члени їх родин, а також гастролери-держслужбовці з рф.
У ЦНС наголошують — таку політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях:
- у захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів з інших регіонів рф, а українців примусово, або під тиском депортують;
- водночас в регіонах створюють такі умови життя, коли отримання паспорта ворога є єдиним можливим способом вижити на ТОТ. Таким чином штучно збільшується кількість «росіян».
Читайте также
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...