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Ракурс
Захватчики пытаются изменить демографический состав населения оккупированных территорий, фото: «Слово и Дело»

Рашисты изменяют демографический состав населения оккупированных территорий — ЦНС

7 июл 2023, 13:40
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Російські загарбники вживають заходів для зміни демографічного складу населення тимчасово захоплених територій України.


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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, до Севастополя з моменту окупації завезли 157 тис. росіян — такі дані оприлюднюють самі росіяни.

Населення міста за період окупації збільшилось з 393 тис. до 560 тис. про що радісно відзвітували в держдумі терористичної країни, — зазначають у ЦНС. — Не важко здогадатися, що приріст населення забезпечили звезені російські військові та члени їх родин, а також гастролери-держслужбовці з рф.

У ЦНС наголошують — таку політику зміни демографічного складу ворог проводить на всіх тимчасово окупованих територіях:

  • у захоплені українські міста масово завозять гастарбайтерів з інших регіонів рф, а українців примусово, або під тиском депортують;
  • водночас в регіонах створюють такі умови життя, коли отримання паспорта ворога є єдиним можливим способом вижити на ТОТ. Таким чином штучно збільшується кількість «росіян».

Источник: Ракурс


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