Чехия передаст Украине вертолеты и тренажеры для пилотов

Чехия передаст Украине вертолеты и боеприпасы, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/n184872-chehiya-peredast-ukraine-vertolety-i-trenajery-dlya-pilotov.html

Ракурс

Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери та боєприпаси, а також візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16.

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 7 липня, у Празі, повідомляє агентство «Укрінформ».

Підтвердив сьогодні пану президенту, що Чехія дарує Україні … гелікоптери, а наступними місяцями передасть 100 тис. боєприпасів великого калібру, — зазначив Фіала.

Також Фіала повідомив, що Чехія візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16, та передасть Україні симулятори, аби пілоти могли навчатися в Україні.

Також Фіала нагадав, про військову допомогу, яку Чехія вже надала Україні — за майже 500 днів передано 676 одиниць важкої техніки та понад 4 млн боєприпасів.

Це означає, що кожен день від початку війни з Чехії в Україну відправляються в середньому 10 тисяч одиниць амуніції і щонайменше один танк, ЗРК, спеціальний автомобіль і тому подібне, — зазначив він.

Крім того, на чеських підприємствах також ремонтують українську важку техніку. Як приклад, Фіала, навів ремонт танків Т-72 разом з Нідерландами.

Він зазначив, що на засіданні уряду обговорив з підприємцями питання спільного виробництва чеських і українських оборонних фірм.

Фіала запевнив, що вважає підтримку України, яка бореться за безпеку всього континенту, одним із пріоритетів своєї роботи.

Джерело: «Укрінформ»