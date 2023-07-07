Загадочный объект обнаружили планетологи в ходе Луны, фото: Stablehorde

https://racurs.ua/n184871-tainstvennyy-obekt-obnarujili-uchenye-pod-poverhnostu-luny.html

Ракурс

На Місяці, учені виявили таємничу гранітну масу, що випромінює тепло. Вона похована під поверхнею зворотного боку природного супутника Землі.

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Відкриття зробила міжнародна група планетологів, що працюють на NASA на основі даних, зібраних американськими та китайськими космічними апаратами, повідомляє видання EurekAlert.

Ми виявили додаткове тепло, що виходить з-під поверхні у місці на Місяці, яке вважається давно мертвим вулканом, що востаннє вивергався понад 3,5 млрд років тому, — зазначають учені.

Відкритий ученими об'єкт має близько 50 км в поперечнику. За словами учених, єдине пояснення, чому він виробляє стільки тепла, — це велике тіло граніту, гірської породи, яка утворюється, коли магматичне тіло — лава, що не вивергається — під вулканом охолоджується.

Граніт має високу концентрацію радіоактивних елементів, таких як уран і торій, порівняно з іншими породами місячної кори, що спричиняє нагрівання, яке ми можемо відчути на поверхні Місяця, — зазначають дослідники.

Отримані від космічних апаратів дані показали високий геотермічний градієнт, який точно збігається з великою поверхневою ділянкою шириною 20 км, багатою на кремній, яка, як вважають, є згаслою вулканічною кальдерою, котра розташована між кратерами Комптон і Белковіч на зворотному боці Місяця. Вона приблизно на 10 градусів тепліша за навколишнє середовище.

Чесно кажучи, ми були трохи спантеличені, коли знайшли його, — зазначають дослідники.

Знахідка такої великої кількості граніту відкриває можливість подібних відкриттів в інших місцях під поверхнею Місяця. Тож Місяць може виявитися більш схожим на багату на граніт Землю, ніж вважалося.

З геологічної точки зору, досить важко створити граніт без води та тектоніки плит, саме тому ми не бачимо такого типу гірських порід на інших планетах. Тож якщо відкриття … підтвердиться, воно матиме величезне значення для наших уявлень про внутрішню будову інших скелястих тіл у Сонячній системі, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert