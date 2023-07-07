Таємничий об'єкт виявили учені під поверхнею Місяцяhttps://racurs.ua/ua/n184871-taiemnychyy-obiekt-vyyavyly-ucheni-pid-poverhneu-misyacya.htmlРакурс
На Місяці, учені виявили таємничу гранітну масу, що випромінює тепло. Вона похована під поверхнею зворотного боку природного супутника Землі.
Відкриття зробила міжнародна група планетологів, що працюють на NASA на основі даних, зібраних американськими та китайськими космічними апаратами, повідомляє видання EurekAlert.
Ми виявили додаткове тепло, що виходить з-під поверхні у місці на Місяці, яке вважається давно мертвим вулканом, що востаннє вивергався понад 3,5 млрд років тому, — зазначають учені.
Відкритий ученими об'єкт має близько 50 км в поперечнику. За словами учених, єдине пояснення, чому він виробляє стільки тепла, — це велике тіло граніту, гірської породи, яка утворюється, коли магматичне тіло — лава, що не вивергається — під вулканом охолоджується.
Граніт має високу концентрацію радіоактивних елементів, таких як уран і торій, порівняно з іншими породами місячної кори, що спричиняє нагрівання, яке ми можемо відчути на поверхні Місяця, — зазначають дослідники.
Отримані від космічних апаратів дані показали високий геотермічний градієнт, який точно збігається з великою поверхневою ділянкою шириною 20 км, багатою на кремній, яка, як вважають, є згаслою вулканічною кальдерою, котра розташована між кратерами Комптон і Белковіч на зворотному боці Місяця. Вона приблизно на 10 градусів тепліша за навколишнє середовище.
Чесно кажучи, ми були трохи спантеличені, коли знайшли його, — зазначають дослідники.
Знахідка такої великої кількості граніту відкриває можливість подібних відкриттів в інших місцях під поверхнею Місяця. Тож Місяць може виявитися більш схожим на багату на граніт Землю, ніж вважалося.
З геологічної точки зору, досить важко створити граніт без води та тектоніки плит, саме тому ми не бачимо такого типу гірських порід на інших планетах. Тож якщо відкриття … підтвердиться, воно матиме величезне значення для наших уявлень про внутрішню будову інших скелястих тіл у Сонячній системі, — наголошують учені.
Джерело: EurekAlert