Яким є ядро Місяця, встановили учені

Місяць подібний до Землі більше, ніж вважалося

https://racurs.ua/ua/n182752-yakym-ie-yadro-misyacya-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Місяць має тверде внутрішнє ядро, подібне до земного, оточене зовнішнім ядром.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного французькими ученими, повідомляє видання Phys.org.

В межах дослідження учені проаналізували дані кількох космічних місій і кількох пов’язаних з Місяцем експериментів.

Завдяки цим даним дослідники створили ймовірний профіль внутрішньої частини Місяця, включаючи такі характеристики, як деформації, створені через гравітаційну взаємодію із Землею, відстань Місяця від Землі, а також щільність Місяця. Отримані дані вони ввели в програму моделювання. Потім учені запустили кілька сценаріїв моделювання, щоб побачити, який найбільше відповідає реальним даним.

Модель, яка найбільше відповідає спостереженням, показала докази активного перемішування речовини, коли більш щільний матеріал з часом підтягується ближче до ядра, змушуючи легший матеріал підніматися вгору.

Це відкриття допомагає пояснити, як багато з елементів, знайдених у вулканічних регіонах Місяця, потрапили туди, — зазначається у статті.

Також дослідження показало:

щільність внутрішнього ядра Місяця майже збігалася зі щільністю земного — це свідчить, що воно, ймовірно, також складається із заліза.

внутрішнє ядро ​​має радіус приблизно 258 км і щільність приблизно 7822 кг на куб. м;

зовнішнє ядро ​​є шаром рідини, що покриває внутрішнє ядро ​​радіусом 362 км.

Джерело: Phys.org