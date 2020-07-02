Місяць виявився більш «металевим», ніж вважалося

Місяць у земному небі

https://racurs.ua/ua/n140539-misyac-vyyavyvsya-bilsh-metalevym-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Місяць під своєю поверхнею може приховувати набагато більше металів, таких як залізо та титан, ніж вважалося раніше.

Такого висновку дійшли учені з команди автоматичної міжпланетної станції NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, яка досліджує мінералогію і геологію природного супутника Землі. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Сучасні методи дослідження дозволили вченим отримати уявлення про склад надр Місяця.

Отримані дані свідчать, що на глибині 0,5−2 км під поверхнею Місяця міститься значно більше заліза та титану, ніж у верхніх 0,2−0,5 км.

Зазначається, що на таку думку учених навело дослідження складу речовини у місячних кратерах, утворених в результаті падіння на поверхню супутника Землі метеоритів. Чим більший кратер — тим з більшої глибини під час зіткнення піднімаються породи.

Виявилося, що для кратерів шириною від 5 км спостерігається різкий ріст концентрації металів на одиницю речовини.

Відповідні дані були отримані в результаті дослідження кратерів у північній півкулі Місяця. Тепер учені перевірять кратери південної півкулі, щоб побачити, чи існують там ті самі тенденції.

Нагадаємо, нещодавно вчені зафіксували тектонічну активність на Місяці.