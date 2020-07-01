Україна візьме участь у розшифровці «чорних скриньок» збитого над Тегераном літака МАУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n140538-rozshyfrovka-chornyh-skrynok-litaka-mau-bude-prohodyty-za-uchastu-ukrayiny.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ в небі над Тегераном сталася ще у січні цього року, але лише зараз Іран погодився передати «чорні скриньки» для розшифровки, але не Україні, а Франції.

Сьогодні Україна отримала від Франції офіційне запрошення взяти участь у розшифровці «чорних скриньок» збитого літака МАУ, повідомив у своєму Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами Єніна, самописці повинні прибути до Леона 20 липня і Україна має намір відправити до Франції своїх експертів для участі в їх розшифровці.

Заступник міністра додав, що головним завданням України є з’ясування усіх фактів авіакатастрофи, встановлення справедливості та забезпечення гідних компенсацій сім’ям загиблих.

Як раніше писав «Ракурс», військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі заявив, що «чорна скринька» збитого над Тегераном літака МАУ серйозно пошкоджена.