Украина примет участие в расшифровке «черных ящиков» сбитого над Тегераном самолета МАУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n140538-ukraina-primet-uchastie-v-rasshifrovke-chernyh-yaschikov-sbitogo-nad-tegeranom-samoleta-mau.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном произошла еще в январе этого года, но лишь сейчас Иран согласился передать «черные ящики» для расшифровки, но не Украине, а Франции.

Сегодня Украина получила от Франции официальное приглашение принять участие в расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета МАУ, сообщил в своем Facebook замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, самописцы должны прибыть в Леон 20 июля и Украина намерена отправить во Францию своих экспертов для участия в их расшифровке.

Замминистра добавил, что главной задачей Украины является выяснение всех фактов авиакатастрофы, установление справедливости и обеспечение достойных компенсаций семьям погибших.

Как ранее писал «Ракурс», военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил, что «черный ящик» сбитого над Тегераном самолета МАУ серьезно поврежден.