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Ракурс
Украина примет участие в расшифровке «черных ящиков» сбитого над Тегераном самолета МАУ. Фото: ТСН

Расшифровка «черных ящиков» самолета МАУ будет проходить с участием Украины

1 июл 2020, 23:57
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Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном произошла еще в январе этого года, но лишь сейчас Иран согласился передать «черные ящики» для расшифровки, но не Украине, а Франции.

Сегодня Украина получила от Франции официальное приглашение принять участие в расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета МАУ, сообщил в своем Facebook замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, самописцы должны прибыть в Леон 20 июля и Украина намерена отправить во Францию своих экспертов для участия в их расшифровке.

Скриншот поста Евгения Енина в Facebook


Замминистра добавил, что главной задачей Украины является выяснение всех фактов авиакатастрофы, установление справедливости и обеспечение достойных компенсаций семьям погибших.

Как ранее писал «Ракурс», военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил, что «черный ящик» сбитого над Тегераном самолета МАУ серьезно поврежден.

Источник: Ракурс


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